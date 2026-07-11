Ostiglia: la perdita d’acqua in piscina fa danni da oltre due anni

OSTIGLIA Una perdita d’acqua che “silenziosamente”, come un fenomeno carsico, erode migliaia e migliaia di euro al Comune di Ostiglia: si tratta della piscina sulla cui vicenda l’opposizione ha sollevato il problema di quanto questo perdita possa colpire pesantemente – si parla di 45mila euro annui se viene mantenuto questo “trend” – il bilancio dell’ente.

La perdita di acqua nella piscina di Ostiglia è cosa nota e, secondo il consigliere Alessandro Incorvaia, essendo nota da almeno due anni l’amministrazione non avrebbe fatto nulla. «I dati – spiega Incorvaia che allo scopo ha raccolto una serie di dati e di grafici – evidenzino una perdita in deciso aumento nel 2024 rispetto al 2023. Come costo per la collettività si è passati da 17mila euro del 2023 (perdita che si può definire “fisiologica“) a 45mila euro nel 2025. Questa amministrazione si è presa la responsabilità di tenere ugualmente aperta la piscina nonostante ci sia una perdita enorme, onde evitare una figuraccia nei confronti degli ostigliesi ma i nostri concittadini devono capire bene che questi costi li pagherà la collettività».

Per Incorvaia «questo è un danno erariale grande quanto una casa oltre ad uno spreco mastodontico di acqua. E non regge nemmeno la solita scusa di dare la colpa alla passata amministrazione. Per quanto riguarda il bando non si hanno notizie di quando ci sarà la graduatoria, probabilmente passeranno parecchi mesi».