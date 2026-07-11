Calcio Seconda Categoria – Mazzi: “Cannetese con più costanza”

CANNETO SULL’OGLIO In casa Cannetese si riparte con rinnovate ambizioni per la prossima nuova avventura in Seconda categoria. La compagine dell’Oglio disputerà per il terzo anno consecutivo il girone cremonese. «La scorsa stagione – spiega il presidente e allenatore Silvano Mazzi – non abbiamo iniziato il nostro percorso nel migliore dei modi. Nelle prime otto giornate abbiamo ottenuto solo due punti. Poi per fortuna però, nel corso dell’anno la squadra si è ripresa, come dimostrano le undici vittorie consecutive. Quest’anno vogliamo ripartire con l’intento di fare bene e di essere più costanti e attenti in difesa. Inoltre serviranno molta più solidità e cinismo in attacco: dovremo sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno. Con un anno in più di esperienza alcune sfasature potrebbero e dovrebbero essere eliminate».

Infine il numero uno ed il tecnico del club parla anche di mercato e delle prossime tappe di avvicinamento all’inizio della stagione: «Dopo l’arrivo di Man la nostra campagna acquisti si è fermata. Ma rimarremo comunque vigili e attenti in cerca di opportunità. Per quanto riguarda la preparazione, inizieremo i lavori lunedì 17 agosto».