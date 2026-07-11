Teatro Smeraldo, il Comune centra un bando da 2,1 milioni

CASTEL GOFFREDO L’amministrazione comunale castellana lo ha annunciato con una certa soddisfazione: perché riuscire ad aggiudicarsi un bando di grande importanza è un ottimo risultato, e soprattutto se questa aggiudicazione consentirà di completare i lavori al Teatro Smeraldo. Stanziati, per Castel Goffredo, 2,1 milioni di euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Grazie alle condizioni del bando, l’Ente otterrà un risparmio complessivo di oltre 435 mila euro in dieci anni.

L’amministrazione comunale mette a segno un altro importantissimo risultato sul fronte delle opere pubbliche e della valorizzazione culturale del territorio. È stato infatti ufficialmente aggiudicato il finanziamento nell’ambito del “Bando Cultura Missione Comune 2026”, che permetterà di avviare e completare i lavori di recupero funzionale ed efficientamento energetico dell’ex Cinema-Teatro “Smeraldo”. L’intervento, nello specifico, riguarda il Lotto 2 del progetto e prevede la realizzazione della nuova biblioteca comunale, per un costo complessivo dell’opera pari a 2,4 milioni di euro. L’importo ottenuto tramite il mutuo stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. 2,1 milioni. Il finanziamento, della durata di 25 anni (ripartito in 50 rate semestrali), è stato concesso a condizioni particolarmente favorevoli per le casse pubbliche. Un risparmio di oltre 435mila euro per la comunità. «Oltre all’indubbio valore culturale e sociale della rinascita dello storico spazio dello “Smeraldo”, l’operazione si distingue per una straordinaria sostenibilità economico-finanziaria – spiegano dall’amministazione guidata da Alfredo Posenato – Grazie all’efficace gestione e all’aggiudicazione di questo specifico bando, si stima che il risparmio complessivo per l’Ente ammonterà esattamente a 435mila euro nell’arco dei prossimi dieci anni. Queste risorse risparmiate rappresentano ossigeno puro per il bilancio comunale e consentiranno di non gravare sui servizi ai cittadini, pur portando a compimento un’opera strategica e attesa da anni».

Non nasconde la sua soddisfazione, a nome di tutta la giunta, l’assessore castellano Fabio Marzocchi: «Questo ulteriore bando vinto testimonia la capacità di programmazione e la credibilità della nostra amministrazione nei confronti degli istituti di credito e degli enti finanziatori – dice – Non ci limitiamo a sognare le opere, ma troviamo le risorse concrete per realizzarle senza indebitare pesantemente il futuro della nostra comunità. Il Teatro Smeraldo, con la sua nuova biblioteca, diventerà un polo culturale moderno, efficiente dal punto di vista energetico e accessibile a tutti».