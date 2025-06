Festa prima degli esami: fumogeni come allo stadio all’uscita da scuola

MANTOVA Petardi, fumogeni e anche qualche gavettone. Quello di sabato scorso 7 giugno è stato l’ultimo giorno di scuola e gli studenti mantovani non si sono certo disperati, ma hanno fatto festa grande, compresi quelli dell’ultimo anno dei vari istituti della secondaria. Ma l’altro ieri il pensiero era tutto ai festeggiamenti per la fine della scuola. Festeggiamenti abbastanza sobri in alcuni istituti, mentre in altri i ragazzi si sono lasciati andare un po’ di più, anche per quelli dell’ultimo anno che a breve dovranno affrontare gli esami di maturità. Già in settimana inizieranno gli esami per gli oltre 2600 studenti mantovani di terza media (il calendario delle prove, tre scritti e un colloquio orale, è stato stabilito autonomamente da ciascuna scuola). Per gli esami di maturità, invece, la prima data per i 2700 studenti mantovani è quella del prossimo 18 giugno per la prova scritta di italiano. Il giorno seguente è in programma la seconda prova scritta (materia di indirizzo). Gli orali inizieranno a fine mese e proseguiranno fino a metà luglio.