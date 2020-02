Festivaletteratura, confermati i contributi

MANTOVA All’inizio di febbraio il Comitato Festivaletteratura ha presentato al Comune una richiesta di co-finanziamento , in applicazione dell’accordo di collaborazione per il triennio 2019-’21 stipulato con via Roma, oltre alla documentazione necessaria per l’erogazione del contributo economico a sostegno dell’edizione 2020 dell’evento letterario che si terrà dal 9 al 13 settembre prossimi. Dal canto suo lo stesso comitato il Comitato propone ancora una volta, pre tale edizione, un programma ricco di interessanti appuntamenti culturali, con incontri con autori, dibattiti, eventi per bambini e giovani lettori, i quali rientrano fra le finalità dell’ente. Dal canto suo l’amministrazione ha confermato il contributo assegnato annualmente all’iniziativa, in base alle disponibilità di bilancio, pari a 85mila euro e ad agevolazioni per la logistica degli eventi.