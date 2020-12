Fibra ottica a Mantova, corsa contro il tempo per assicurarla alle scuole

MANTOVA – I lavori per il completamento e potenziamento della connessione con fibra ottica sono a buon punto così come quelli per il miglioramento della connettività dell’infrastruttura di rete dati interna degli istituti scolastici mantovani di competenza della Provincia. È una vera e propria corsa contro il tempo quella che stanno facendo la Provincia di Mantova e le imprese Mynet srl di Mantova, Carrara Computing International srl di Serravalle a Po e a Nte impianti elettrici di Sustinente per completare gli interventi per gli adeguamenti didattici conseguenti al Covid-19 disposti dall’ente di Palazzo di Bagno. L’obiettivo è mettere a disposizione delle scuole la possibilità di utilizzare una connessione Ftth a 1000 Mbps (la fibra ottica arriva all’interno dell’edificio scolastico) e adeguare la rete dati interna a supportare il numero di utenze presenti negli istituti e il numero di connessioni, garantendo la protezione da eventuali attacchi esterni. L’investimento per la posa della fibra ottica è di 188.114 euro e garantirà agli istituti una connessione stabile con prestazioni elevate come pochi altri edifici nel territorio. Per il potenziamento della connettività sono stati destinati 186.082 euro con ulteriori 137.479 euro per il miglioramento della sicurezza; è prevista la fornitura e posa di nuovi firewall, switch, access point e la sistemazione degli armadi rack.