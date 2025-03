Fino a luglio spente le luci del fossato del Castello per proteggere i pipistrelli

Anche quest’anno le luci del fossato del Castello di San Giorgio rimarranno spente sino al mese di luglio per tutelare l’habitat della colonia di chirotteri, pipistrelli, che da diversi anni si è insediata nei sotterranei del complesso gonzaghesco. Le luci artificiali, infatti, sono delle vere e proprie barriere che alterano le traiettorie di spostamento di questi mammiferi ormai a rischio, impedendo le loro attività di ricerca del cibo e di rifugio. E’ molto importante tutelare l’oscurità naturale notturna delle aree a maggior rilevanza biologica per la specie, al fine di permettere agli animali di muoversi in sicurezza nelle loro rotte di spostamento e nei siti rifugio. I 35 proiettori led che illuminano il fossato dello storico edificio rimarranno pertanto spenti per tutelare i mammiferi, la qualità del loro habitat e la biodiversità.

L’iniziativa nasce da una segnalazione del WWF mantovano all’assessorato all’ambiente del Comune di Mantova che si è poi rapportato con Tea Reteluce per organizzare e programmare lo spegnimento.