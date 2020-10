Firmata l’ordinanza, da giovedì coprifuoco dalle 23 alle 5. Multe da 400 a 3mila euro

MANTOVA L’ordinanza che prevede il coprifuoco in Lombardia è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal governatore della regione Attilio Fontana ed entrerà in vigore da domani fino al 13 novembre. Le ore interessate dal coprifuoco saranno quelle dalle 23 alle 5 del mattino, con multe che vanno da 400 a 3mila euro per coloro che non lo rispetteranno. E’ prevista anche l’esibizione di un’autocertificazione per chi è costretto a violare il divieto di circolazione per motivi urgenti o lavorativi.

La Commissione indicatori Covid-19 RL “ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva”. Pertanto, si aggiunge nell’ordinanza, “il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna”.