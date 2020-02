Domenica allegria in centro a Castigline, c’è l’appuntamento con il Carnevale

CASTIGLIONE – Si rinnova questo pomeriggio alle 14 in centro storico l’appuntamento con il “Gran Carnevale Castiglionese”, organizzato da Comune in collaborazione con l’associazione Strada dei vini e dei sapori mantovani. Come ogni anno i carri e i gruppi mascherati faranno due giri completi del centro storico castiglionese e al secondo passaggio davanti alla giuria ogni gruppo si esibirà per essere poi valutato dalla giuria. In premio il titolo per miglior gruppo a piedi, miglior carro assoluto e miglior carro o gruppo di Castiglione. Verranno inoltre assegnati tre premi speciali dedicati alla memoria del castiglionese Giacomo Stuani, uno dei primi sostenitori del Carnevale aloisiano. Nella sua falegnameria, infatti, agli inizi del Novecento Stuani iniziò a costruire carri allegorici e, grazie alla sua maestria, vinse l’edizione del Carnevale nell’anno che precedette la Seconda Guerra Mondiale. (z)