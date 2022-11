Rugby Top 10 – Viadana riparte dalla capitale. Crea (ex di turno): “Possiamo domare le Fiamme Oro”

Viadana Dopo un weekend di sosta del campionato, il Rugby Viadana riprenderà il proprio cammino nel Top 10 domenica a Roma, sul campo (in erba sintetica) della Caserma Gelsomini, nel match della settima giornata contro la capolista Fiamme Oro. Non esattamente l’avversario più semplice per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive, iniziata lo scorso 23 ottobre a Piacenza e proseguita nei due derby disputati in novembre allo Zaffanella contro Calvisano e Colorno. Dalle stelle (tre vittorie di fila e primato solitario in classifica) alle stalle (ora i gialloneri sono settimi con 15 punti), serve un colpo di coda per invertire il trend. Non sarà certo facile riuscirci a Roma, ma in un campionato dominato dall’equilibrio, l’impresa è alla portata dei ragazzi guidati da Bernardo Urdaneta. Che si stanno preparando al meglio per il match nella capitale, cercando di porre rimedio ai problemi di disciplina palesati in questa prima fase della stagione. Ne parliamo con l’ala del Viadana Alessio Crea, romano di nascita ed ex di turno. «Spero di giocare domenica – afferma – ci tengo tanto ad affrontare la mia ex squadra. La sosta del campionato è servita per lavorare sugli aspetti del nostro gioco che non hanno funzionato nelle ultime partite. Avevamo cominciato bene con tre vittorie consecutive, poi dal match di Piacenza qualcosa nei nostri meccanismi si è inceppato. Ed è chiaro che i tanti cartellini a nostro carico hanno fatto la differenza in negativo». Problemi di disciplina, si è detto. Facili da individuare, ma evidentemente difficili da risolvere visto che si trascinano ormai dall’inizio della stagione. «Abbiamo lavorato sodo e con impegno negli allenamenti – prosegue Alessio – cercando di fare tesoro degli errori commessi nelle ultime partite. Ci teniamo a fare una bella partita con le Fiamme Oro, ricordo che le sfide qui a Roma sono state sempre combattute. Dobbiamo essere compatti in mischia, concreti nei placcaggi e nei punti di incontro per poter giocare alla pari con la prima della classe. Vogliamo a tutti i costi interrompere la serie negativa, ce la possiamo fare».