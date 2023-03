Pallavolo serie B m – E’più tenta lo scacco al Gabbiano. L’Asolarem cerca punti a Padova

Mantova Fari sul derby Viadana-Gabbiano, match clou della 19esima giornata. Al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Melis e Federica Raffo di Cagliari) l’E’più cerca di fermare la corsa della capolista. Da un lato in campo i lanciati rivieraschi, ora a sei lunghezze dal secondo posto, dall’altro appunto l’imbattuta squadra allenata da Simone Serafini e Francesca Pantiglioni, che vanta ventidue punti di vantaggio sui “cugini”. «Conosciamo il valore dei nostri avversari – afferma il tecnico del Viadana Alberto Panciroli – e le loro ambizioni, ma queste non potranno essere motivazioni sufficienti per partire già sconfitti. Faremo la nostra partita, proprio come ogni sabato». Replica Serafini: «La nostra imbattibilità è a rischio ogni sabato. Viadana ha un organico di gran valore che ora sta esprimendo in pieno il suo potenziale, come dimostrano i risultati delle ultime settimane. Sappiamo in partenza che troveremo sulla nostra strada una squadra quadrata che farà il possibile per batterci. Non dimentichiamoci inoltre che si tratta di un derby: comunque noi siamo pronti». Torna a pieno regime Lorenzi, esce Shelepayuk.

Dal canto suo la Kema Asolaremedello è ancora impegnata in trasferta, a Padova (ore 20.30, arbitri De Nard di Belluno e Bonetto di Vicenza) contro i giovani della seconda squadra di Kioene, al momento penultimi. In settimana la Corte d’Appello della Fipav ha ridotto le squalifiche di Fondrieschi, Fabbro e Rodella. Il primo deve scontare un’altra giornata, mentre gli altri due saranno regolarmente disponibili per Padova. Assente l’infortunato Verità: «Non esistono partite facili – afferma il vice Luca Mutti – Se non metti subito pressione a questi ragazzi, possono diventare pericolosi. Gara fondamentale e importante quella che ci attende per riprendere la marcia e mettere nel cassetto punti importanti ai fini della salvezza».