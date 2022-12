Formazione, i giovani di Coldiretti Mantova nelle scuole

MANTOVA – Coldiretti Giovani Impresa di Mantova ha avviato un ciclo di incontri formativi e di lezioni sul futuro dell’agricoltura, entrando direttamente nelle scuole e dialogando con gli studenti dell’Istituto Agrario Giovanni Falcone di Gazoldo degli Ippoliti e dell’Istituto Agrario Strozzi di Mantova. “Poter parlare ai coetanei, attraverso un confronto aperto e curioso, è stata una grande opportunità per trasmettere i valori di Coldiretti e la visione dell’agricoltura”, ha commentato Giovanni Bellei, delegato di Coldiretti Giovani Impresa Mantova.

Fra gli argomenti trattati, in particolare, il valore della rappresentanza sindacale e l’assunzione di ruoli di responsabilità per poter incidere direttamente in azienda e sulle scelte politiche ed economiche del Paese, ma anche argomenti tecnici come l’agricoltura di precisione, la robotica e la sfida digitale, la multifunzione e le energie rinnovabili come chiave di volta della sostenibilità, la minima lavorazione e le esigenze formative di un’impresa agricola proiettata al futuro, fra tradizione dei prodotti tipici, crisi climatica in atto e necessaria competitività.