A Revere venerdì sera il concerto di Natale “Il Vespro Solenne del Confessore” di W.A.Mozart e la “Missa in Angustiis (Nelsonmesse)” di F.J.Haydn

MANTOVA Venerdì sera il coro da camera Ricercare Ensemble sarà nuovamente protagonista nella bella chiesa settecentesca dell’Annunciazione di Revere a h 21 per l’ultimo e più atteso degli eventi del suo progetto: Le Meraviglie Cantate 2022 : la 35° edizione dei Concerti di Natale . Di grande interesse e pregio il programma che sarà eseguito nell’anteprima prova generale aperta al pubblico di venerdì sera (ingresso libero) : Il Vespro Solenne del Confessore di W.A.Mozart e la Missa in Angustiis (Nelsonmesse) di F.J.Haydn.

Alla direzione del concerto ci sarà il M° UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELI interprete conosciuto tra i più importanti e raffinati esecutori di questo repertorio, cui si affiancheranno oltre al coro da camera Ricercare Ensemble, l’orchestra Bazzini Consort di Brescia e un ottimo cast vocale di solisti: Giulia Bolcato soprano, Marina De Liso mezzosoprano, Leonardo Cortellazzi tenore e Mauro Borgioni

I concerti si terranno poi Martedi 27 dicembre ore 21 nella Basilica palatina di S.Barbara a Mantova (ingresso posto unico 10 euro) e il 26 dicembre nella chiesa di San Cristo a Brescia ore 20,30.

I concerti di Ricercare Ensemble sono sostenuti dal Comune di Mantova , Comune di Borgomantovano,Fondazione della Comunità mantovana Onlus, Fondazione Banca Agricola Mantovana, Fondazione Franchetti,MADE HSE del gruppo Marcegaglia e da altri sponsor privati

Per informazioni e prenotazioni posti concerto 27/12 telefonare al numero 335/8255662