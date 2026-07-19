Furgone camperizzato in fiamme a Cittadella: i Vigili del Fuoco mettono al sicuro le bombole di Gpl

MANTOVA. Attimi di apprensione questa mattina, domenica 19 luglio, nel quartiere Cittadella a Mantova, dove un incendio ha completamente avvolto un furgone Volkswagen adibito a camper.

L’allarme è scattato intorno alle ore 11, quando il veicolo ha preso fuoco mentre si trovava in Piazza Porta Giulia. Sul posto è intervenuta d’urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco di Mantova con un’autopompa serbatoio.

I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento del rogo, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ad altri veicoli o alle strutture circostanti. L’intervento tempestivo si è rivelato fondamentale anche per la sicurezza pubblica: gli operatori sono infatti riusciti a individuare ed estrarre dall’abitacolo alcune bombole di Gpl da campeggio, mettendole in sicurezza prima che il calore potesse causare un’esplosione.

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra gli occupanti del mezzo, che sono riusciti ad allontanarsi in tempo. Oltre ai Vigili del Fuoco, in Piazza Porta Giulia sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Mantova per gestire la viabilità e i rilievi di rito necessari a stabilire le cause dell’incendio.