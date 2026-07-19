Calcio 3a Categoria – Rossetti: “La Cantera, alziamo l’asticella. Diremo la nostra per vetta e play off”

Rivalta Dopo aver centrato i play off nell’ultima stagione, La Cantera riparte con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella nel prossimo campionato di Terza Categoria. La società ha confermato in panchina Alessandro Mazzoni e si aspetta un campionato da protagonista, cercando di migliorare il cammino dello scorso anno, conclusosi con l’eliminazione negli spareggi. Decisivo il pareggio per 2-2 sul campo della Casteldariese, risultato che premiò i bianconeri grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, spalancando loro le porte della finale con l’Ostiglia. «Forse si poteva fare qualcosa in più nell’arco dell’intera stagione – commenta il presidente Daniele Rossetti -. È mancata un po’ di fortuna? Difficile dirlo. Quando si riparte per un nuovo campionato è normale porsi l’obiettivo di migliorarsi e vedremo se riusciremo a confermare questa ambizione. La campagna acquisti, o meglio, gli innesti portati a termine dal direttore sportivo Dallabuona, ci soddisfano. L’augurio è che i nuovi arrivati possano dare un contributo concreto. Adesso, però, contano solo i fatti: sulla carta sono tutti forti, ma sarà il campo a dare i suoi verdetti». La preparazione della squadra prenderà il via il 24 agosto.