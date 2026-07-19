Caos sul Trenord Parma-Brescia: 39enne dà in escandescenze e blocca il treno con un coltello in tasca

CANNETO SULL’OGLIO – Paura e pesanti disagi per i passeggeri del treno regionale “Trenord” in servizio sulla tratta Parma-Brescia. Nella giornata del 15 luglio, un uomo di 39 anni, originario dell’asolano e residente a Canneto sull’Oglio, ha scatenato il caos a bordo del convoglio ferroviario, costringendo i Carabinieri a un intervento d’urgenza.

L’uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato a dare in escandescenze proprio mentre il treno si trovava nei pressi della stazione di Canneto sull’Oglio. Le sue violente intemperanze hanno reso impossibile la regolare prosecuzione della corsa, provocando il blocco del convoglio e pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria pubblica a scapito di numerosi pendolari.

Il tempestivo intervento e il sequestro dell’arma

L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento dei militari dell’Arma della Stazione di Marcaria. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a contenere l’individuo, riportando la situazione alla calma prima che potesse degenerare ulteriormente.

Durante la successiva perquisizione personale, i militari hanno scoperto che il 39enne nascondeva addosso un coltello a serramanico. L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro penale. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Le ipotesi d’accusa a suo carico sono di interruzione di un servizio pubblico e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Tolleranza zero sui mezzi pubblici: il piano del Prefetto

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di controlli straordinari del territorio, intensificati per mettere in sicurezza le aree più sensibili della provincia. La vigilanza costante e capillare sulle linee ferroviarie e sui mezzi di trasporto pubblico risponde alle precise direttive stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, guidato dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi.

L’obiettivo della Prefettura e delle Forze dell’Ordine resta quello di garantire viaggi sereni e massima protezione a tutti i cittadini e ai lavoratori pendolari che ogni giorno utilizzano le reti di trasporto locali.