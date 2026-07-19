Rugby – Viadana blinda tre pedine: ufficiali le conferme di Mistretta, Loretoni e Bussaglia

Viadana Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ora è arrivata anche l’ufficialità. Il Rugby Viadana ha confermato il rinnovo di Michelangelo Mistretta, Jacopo Loretoni e Thomas Bussaglia, che continueranno a vestire la maglia giallonera anche nella stagione 2026/27. Tre conferme importanti per il club rivierasco, che prosegue la costruzione del roster puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei giocatori cresciuti all’interno del progetto tecnico. Lo staff potrà così continuare a contare su tre elementi che nelle ultime stagioni hanno dato un contributo significativo, distinguendosi per rendimento, crescita e attaccamento ai colori gialloneri. Un segnale chiaro della volontà della società di mantenere un gruppo solido, capace di dare continuità al percorso intrapreso. Grande soddisfazione anche da parte dei diretti interessati. «Fiero di far ancora parte del Rugby Viadana, stessa fame, stessi colori!» ha dichiarato Michelangelo Mistretta. «Credo in questo progetto e lo dimostrerò ogni volta che scenderò in campo», le parole di Jacopo Loretoni. Sulla stessa lunghezza d’onda Thomas Bussaglia: «Un altro anno insieme. Non vedo l’ora di tornare in campo e lottare per questi colori».

Con questi tre rinnovi, annunciati nelle scorse settimane e ora ufficializzati, il Viadana aggiunge un altro tassello alla rosa che affronterà il prossimo campionato, confermando la volontà di costruire una squadra competitiva facendo leva anche sul senso di appartenenza dei propri giocatori.