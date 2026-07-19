Sicurezza a Mantova, controlli a tappeto nella notte: in campo 15 agenti e l’assessore Provenzano

MANTOVA – Un fine settimana all’insegna del controllo del territorio e della sicurezza urbana a Mantova. Nella serata di sabato 18 luglio, l’assessore alla Polizia Locale, Davide Provenzano, ha voluto seguire in prima persona il lavoro dei propri agenti, affiancando una pattuglia per l’intero turno serale. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di monitorare da vicino le aree più critiche della città e verificare sul campo le risposte alle segnalazioni dei residenti.

Il servizio fa parte del piano di pattugliamento notturno del Comando di Polizia Locale, che estende l’orario di vigilanza fino alle ore 2 il venerdì e il sabato. Per l’operazione sono stati messi in campo ben 7 equipaggi per un totale di 15 agenti, inclusi gli operatori in borghese del Gruppo Operativo e della Polizia Amministrativa.

Oltre 100 persone identificate e un fermo per furto

I controlli si sono concentrati in oltre dieci aree sensibili della città, tra cui via Bettinelli, piazzale Don Leoni, via Bonomi, i giardini di viale Piave e viale Nuvolari, corso Garibaldi e via Roma. Durante i posti di blocco, gli agenti hanno fermato e controllato oltre 50 autovetture e identificato più di 100 persone. Nel corso delle verifiche, la Polizia Locale è riuscita a rintracciare e denunciare a piede libero un soggetto ricercato per furto su auto.

Il monitoraggio ha riguardato anche il commercio, con accertamenti mirati su cinque esercizi pubblici e attività commerciali etniche finiti nel mirino delle segnalazioni dei cittadini. Nei prossimi giorni verranno sviluppati ulteriori approfondimenti amministrativi su questi locali.

Le parole dell’assessore: «Presenza fondamentale per dare risposte concrete»

«Ho voluto trascorrere un’intera serata insieme agli agenti – ha dichiarato l’assessore Davide Provenzano – perché credo sia importante che chi ha responsabilità amministrative conosca da vicino ciò che accade sul territorio. Solo vedendo con i propri occhi le situazioni e ascoltando i cittadini si possono fare scelte efficaci».

L’assessore ha poi ribadito la volontà della giunta di rafforzare il presidio serale: «La presenza della Polizia Locale nella fascia serale è fondamentale. Le famiglie devono sapere che, mentre i giovani vivono la città fino a tarda sera, Mantova è presidiata. È una richiesta di sicurezza forte alla quale vogliamo dare risposte concrete, valorizzando le segnalazioni dei residenti come uno strumento prezioso per indirizzare i controlli».