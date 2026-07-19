Porto Mantovano: si denuda e “dà spettacolo” davanti ai passanti. Denunciato

PORTO MANTOVANO Ha accostato l’auto, è sceso in grave stato di alterazione – probabilmente per avere abusato di alcool – e si è denudato davanti a una piccola folla di passanti che, sbigottiti, cercavano di sottrarsi ai suoi tentativi di disturbo e molestia. Poi si è allontanato come se nulla fosse ma il suo “spettacolino”, per nulla gradito, è stato segnalato ai carabinieri i quali, dopo una rapida indagine, lo hanno rintracciato e denunciato a piede libero. Nei guai un 51enne in provincia di Milano che ha scelto una pubblica via di Porto Mantovano per lasciarsi andare come sopra riportato.

Il 51enne, secondo la ricostruzione dei testimoni, alle 17.30 dello scorso 15 luglio, stava transitando a bordo della propria autovettura in via Santa Maddalena nel comune di Porto Mantovano, quando ha improvvisamente arrestato la marcia del veicolo. Sceso dall’abitacolo in un evidente stato di alterazione psicofisica, il 51enne si è completamente denudato sulla pubblica via, stazionando in strada e arrecando grave disturbo e molestia ai passanti in transito, tra i quali è stata rilevata anche la presenza di minorenni.

L’intervento dei Cc, e l’acquisizione di testimonianze e delle immagini di videosorveglianza hanno portato all’identificazione dell’esibizionista e alla sua denuncia per atti osceni in luogo pubblico.