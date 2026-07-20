Ciclismo – Una domenica fuori porta: giovani da applausi su strada, master protagonisti in mountain bike

Mantova Dai Giovanissimi ai Master, passando per Esordienti e Allievi, è stata una domenica ricca di soddisfazioni per il ciclismo mantovano. Le gare disputate fuori provincia hanno regalato risultati di assoluto rilievo sia su strada sia nella mountain bike, confermando l’ottimo stato di salute del movimento virgiliano. La giornata si è aperta a Castelverde, nel Cremonese, dove i Giovanissimi del Ciclo Club 77 e del Mincio Chiese hanno raccolto una lunga serie di piazzamenti. In campo femminile sono arrivate tre splendide vittorie grazie a Lia Spazzini nella categoria G1, Celeste Ghizzi nella G2 e Adele Avanzi nella G3. Ottime anche le prestazioni di Matteo Zoli, secondo nella G2, Angelica Ghizzi, piazza d’onore nella G5, e Martina Gardoni, seconda nella G6. Completano il bilancio i piazzamenti nella top five di Michele Capra e Francesco Gardoni, entrambi quinti rispettivamente nelle categorie G1 e G4, oltre ai quarti posti conquistati da Luigi Beduschi nella G3 e Paolo Caffarella nella G5. A Pozzolengo, nel Bresciano, erano invece impegnati Esordienti e Allievi. Tra i più giovani da segnalare il quarto posto di Giulio Zunica del Mincio Chiese, seguito dal settimo di Marco Casciano del Mazzano e dall’ottavo di Alessio Azzolini, anch’egli portacolori del Mincio Chiese. Nella categoria Allievi si sono messi in luce due atleti della Feralpi Monteclarense: Cristian Ghiroldi, autore di una brillante prova conclusa al quarto posto, e Daniele Ronda, che ha terminato in nona posizione, entrambi inserendosi nella top ten di giornata.

Risultati di prestigio anche nel settore della mountain bike, dove gli amatori del Chero Pipin Team Sfrenati hanno brillato nella Valsugana Wild Marathon disputata a Pergine, in Trentino, prova valida per il Circuito Trentino Mtb. Sul percorso di 60 chilometri sono arrivate due vittorie di peso con Marco Malacarne tra gli M3 e Alessandro Forni tra gli M4. Un doppio successo che permette a entrambi di consolidare il primato nelle rispettive classifiche di categoria, mantenendo così la maglia di leader del circuito. Non sono mancati altri piazzamenti di prestigio: Ivan Zanni ha sfiorato il successo chiudendo al secondo posto tra gli M6, mentre Daniel Vincenzi ha conquistato la terza piazza nella categoria M1. Da sottolineare infine la bella prova dell’élite Giacomo Piccagli, capace di chiudere al quinto posto della classifica assoluta, confermandosi tra i protagonisti della manifestazione. Una domenica “fuori porta” che ha dunque premiato il lavoro delle società mantovane e dei loro tecnici, con risultati distribuiti in tutte le categorie e la conferma di un movimento capace di mettersi in evidenza tanto nelle gare su strada quanto nelle competizioni di mountain bike.