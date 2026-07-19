Volley Serie D femminile – L’Ngs Porto prende forma: Davoli e Scattolini le ultime conferme

Porto Prosegue senza sosta la costruzione dell’Ngs Porto in vista del campionato di Serie D femminile. La società gialloblù ha definito una serie di conferme e un gradito ritorno, consolidando le basi del progetto tecnico che anche nella stagione 2026/2027 punterà a valorizzare esperienza e giovani. Nicola Bolzoni sarà il direttore tecnico per il terzo anno consecutivo, ruolo nel quale rappresenta una figura di riferimento per la crescita del settore. La novità principale è il ritorno della palleggiatrice Giulia Oriente, pronta a vestire nuovamente la maglia dell’Ngs. Mentre Sofia Campara, cresciuta nel vivaio gialloblù come giocatrice, torna a casa entrando a far parte del comparto allenatori. Confermata la capitana della Serie D Giorgia Garau. Nel roster restano inoltre Lisa Bonato, schiacciatrice classe 2008, la veterana Chiara Bellardi, banda di grande esperienza, e le giovani Marta Davoli (2009) e Margherita Scattolini (2008), entrambe impegnate sia con la Serie D sia con l’Under 19. Un mix di continuità e prospettiva con cui l’Ngs Porto vuole affrontare al meglio la nuova stagione.