19 Luglio 2026 - 14:39:41
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Home Provincia Noemi, morta sulla strada per le vacanze. Tutta Marcaria sconvolta dall’ennesimo lutto

Noemi, morta sulla strada per le vacanze. Tutta Marcaria sconvolta dall’ennesimo lutto

CAMPITELLO (Marcaria) La comunità di Campitello, ma anche di tutto il Comune di Marcaria, è senza parole dopo la tragedia che ha spezzato la vita della giovanissima Noemi Balzanelli: la famiglia era molto conosciuta in paese, e così la stessa giovane vittima. Noemi, infatti nell’ultima stagione ha giocato con l’under 18 dell’Avis Castellucchio di pallavolo, e nella prossima stagione doveva militare nel gruppo della Prima Divisione. Tra i parenti nel dolore per la sua scomparsa, il sacerdote di Casatico don Giuseppe Frittoli. Per Marcaria l’ennesimo lutto legato a un incidente stradale: a fine maggio la scomparsa della 19enne Laura Varliero e il 1° luglio la morte del 38enne afghano Sultan Azizi, in uno schianto in cui erano rimasti feriti i due figli. Stavolta la tragedia arriva da lontano, durante un viaggio che doveva essere spensierato ed è il sindaco Carlo Alberto Malatesta a farsi portavoce di una comunità esacerbata: «Ho due figli della stessa età di Noemi e Filippo, mi si è gelato il sangue alla notizia – ci ha detto – Qua a Marcaria siamo tutti sconvolti per questa ennesima tragedia che ha strappato una giovane vita: alla famiglia, che sta anche trepidando per la sorte di Alessandro, Liviana e Filippo, l’abbraccio mio e di tutta la comunità marcariese».

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