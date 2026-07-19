Noemi, morta sulla strada per le vacanze. Tutta Marcaria sconvolta dall’ennesimo lutto

CAMPITELLO (Marcaria) La comunità di Campitello, ma anche di tutto il Comune di Marcaria, è senza parole dopo la tragedia che ha spezzato la vita della giovanissima Noemi Balzanelli: la famiglia era molto conosciuta in paese, e così la stessa giovane vittima. Noemi, infatti nell’ultima stagione ha giocato con l’under 18 dell’Avis Castellucchio di pallavolo, e nella prossima stagione doveva militare nel gruppo della Prima Divisione. Tra i parenti nel dolore per la sua scomparsa, il sacerdote di Casatico don Giuseppe Frittoli. Per Marcaria l’ennesimo lutto legato a un incidente stradale: a fine maggio la scomparsa della 19enne Laura Varliero e il 1° luglio la morte del 38enne afghano Sultan Azizi, in uno schianto in cui erano rimasti feriti i due figli. Stavolta la tragedia arriva da lontano, durante un viaggio che doveva essere spensierato ed è il sindaco Carlo Alberto Malatesta a farsi portavoce di una comunità esacerbata: «Ho due figli della stessa età di Noemi e Filippo, mi si è gelato il sangue alla notizia – ci ha detto – Qua a Marcaria siamo tutti sconvolti per questa ennesima tragedia che ha strappato una giovane vita: alla famiglia, che sta anche trepidando per la sorte di Alessandro, Liviana e Filippo, l’abbraccio mio e di tutta la comunità marcariese».