Sermide e Felonica: edificio pericolante e strada chiusa. Comune al lavoro per una soluzione

SERMIDE E FELONICA A causa di un edificio pericolante il Comune di Sermide e Felonica ha dovuto transennare e chiudere anche al passaggio dei pedoni un tratto di via Indipendenza a Sermide. Una decisione drastica, per le condizioni di dissesto statico dell’edificio, ma il Comune intende muoversi per risolvere la situazione il più rapidamente possibile.

«Riteniamo che l’ordinanza emessa sia l’unica strada possibile per affrontare definitivamente una situazione che da troppo tempo rappresenta un problema nel centro del paese – spiega il sindaco Edoardo Maestri – Nelle prossime settimane affideremo subito l’incarico a un tecnico specializzato per valutare nel dettaglio lo stato dell’immobile e individuare gli interventi più idonei. L’obiettivo è mettere in sicurezza l’area nel più breve tempo possibile, riaprendo almeno un passaggio pedonale su Via Indipendenza, e trovare una soluzione definitiva che permetta il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro».

L’edificio presenta criticità ormai da anni: già a inizio anno era stata firmata dallo stesso sindaco una ordinanza contingibile e urgente con cui si intimava al proprietario di mettere in sicurezza l’immobile e ripristinare le condizioni di sicurezza, igiene e decoro. Purtroppo, scaduti i termini previsti, il proprietario ci ha comunicato l’impossibilità di eseguire gli interventi e, nel frattempo, le condizioni dell’edificio sono ulteriormente peggiorate.