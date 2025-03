Furto alla Cgil: 56enne denunciato dai carabinieri

MANTOVA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova un 56enne italiano, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto aggravato in danno del CAAF CGIL Lombardia di Mantova. I Carabinieri, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio in orario notturno, giunti nelle vicinanze della sede della CGIL di via Altobelli, effettuavano una perlustrazione del perimetro esterno, sorprendendo l’uomo, che si trovava all’interno del cortile, mentre era intento a forzare una finestra. L’uomo veniva immediatamente bloccato e, a seguito di ispezione dei luoghi, i Carabinieri accertavano che aveva già avuto accesso ad altri uffici della struttura, mediante effrazione dei vetri di due finestre. Il controllo dell’uomo permetteva ai Carabinieri di rinvenire sulla sua persona alcuni oggetti già asportati dagli uffici. La refurtiva veniva immediatamente restituita al responsabile della sede CGIL di Mantova.