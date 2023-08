Corso della Libertà sarà chiuso al traffico verso piazza Martiri per tre giorni

MANTOVA – AqA informa che, per un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria, dalle ore 8 di lunedì 21 agosto alle ore 18 di mercoledì 23 agosto, Corso della Libertà sarà chiuso al traffico veicolare nella semicarreggiata in direzione di piazza Martiri di Belfiore.

Le fermate del trasporto pubblico locale ubicate sulla corsia di corso della Libertà oggetto della chiusura, saranno spostate in piazza Cavallotti, in sostituzione degli stalli di sosta carico/scarico tracciati tra corso Vittorio Emanuele II e via Agnelli.