Furto di televisori: l’imputato non è il ladro, assolto

MANTOVA – Era finito a processo circa l’ipotesi di furto aggravato. All’incirca cinque anni fa, stando al quadro accusatorio a lui ascritto, sarebbe infatti stato indicato quale presunto responsabile, in concorso con altre persone, di un raid predatorio perpetrato all’interno di un centro commerciale del capoluogo. Nello specifico per aver rubato quattro televisori, nella circostanza fuggendo con i complici da un’uscita di sicurezza. In corso d’istruttoria dibattimentale però uno dei dipendenti dell’esercizio, tramite la cui testimonianza era stata fatta scattare l’indagine, avrebbe disconosciuto l’imputato quale reale autore del furto; motivo per il quale ieri mattina l’imputato è stato mandato assolto per non aver commesso il fatto.