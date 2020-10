Furto in farmacia: 62enne tradito dalla sua tessera sanitaria

MANTOVA Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Mantova, hanno denunciato un 62enne mantovano per il furto commesso alla fine di settembre scorso in una Farmacia del centro cittadino.

Dopo la denuncia presentata in Questura dal farmacista, gli investigatori della Mobile di piazza Sordello, hanno visionato attentamente i filmati delle telecamere interne a circuito chiuso dell’esercizio, rilevando che in un pomeriggio di fine settembre un uomo di mezza età, con assoluta nonchalance, aggirandosi tra gli espositori all’interno della farmacia, si intascava alcuni cosmetici posti sugli scaffali e, successivamente, usciva dal negozio senza pagarli.

Per dare un nome al “cleptomane”, gli uomini della Mobile, rilevavano che costui, dopo il furto, aveva acquistato altri farmaci esibendo la propria tessera sanitaria ai fini fiscali; gli Agenti di Polizia, pertanto, facevano combaciare orario di accesso e vendita, riuscendo ad ottenere il codice fiscale dell’uomo che ha permesso di dare un nome e cognome alla persona.

Le successive verifiche tramite le comparazioni fotografiche dell’uomo con le immagini filmate, permettevano poi di consolidare la responsabilità penale del 62enne che è stato denunciato in stato di libertà.