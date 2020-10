Fabrizio Amicabile si prepara per la Run for Sla

SALO’ (Bs) E’ stata presentata giorni fa all’Hotel Laurin di Salò (BS) la Run for Sla, l’impresa fuori dal comune a cavallo tra sport e solidarietà, che si terrà l’estate prossima a partire dal 31 luglio 2021 per 35 giorni lungo lo Stivale, con una media di percorrenza di corsa di 60 km, ben più di una maratona al giorno, per un totale di 1.800 km. A compierla sarà l’ultra runner mantovano di 60 anni Fabrizio Amicabile, campione di gambe e di cuore: lo sportivo ha deciso di cimentarsi in questa avventura per raccogliere fondi per il nascente Centro Clinico NeMO presso la Fondazione Richiedei a Gussago (Bs), che oggi vanta cinque sedi sul territorio nazionale: Milano, Roma, Messina, Arenzano (Ge) e Napoli. NeMO, che a Brescia sta per aprire la sesta sede italiana, è un Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e da malattie neuromuscolari come le distrofie muscolari e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). Fabrizio Amicabile è già noto per le sue coraggiose imprese sportive benefiche. Questa, però, sarà davvero speciale: da Agrigento attraverserà l’Italia per raggiungere Venezia, con una tappa in Vaticano, dove sarà accolto da papa Francesco. Un tragitto che l’ultra runner percorrerà sempre e solo di corsa, seguito dalla Carovana RUN FOR SLA, con una ventina di persone preparate per l’assistenza medica, nutrizionale e di soccorso, più un camper che raccoglierà i contributi e distribuirà materiale informativo. Il tutto coadiuvato dalla Polizia Stradale per rendere il passaggio sicuro e fruibile per i fan. Le tappe da raggiungere saranno 33, dislocate in 10 diverse regioni. Classe 1960 e originario di Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova (oggi risiede a Peschiera del Garda), affianca il podismo al suo doppio lavoro di giardiniere e commerciante. «La corsa è per me è vita – dichiara Amicabile – Iniziai da adolescente, dopo anni trascorsi a combattere con continue crisi epilettiche. Correre nei campi, dove potevo cadere senza farmi male, fu la mia salvezza, tanto che le crisi vennero via via meno e io ripresi in mano la mia vita, cercando di rendermi utile». Da allora Fabrizio non smette più di macinare chilometri: ne percorre una media di 430 al mese, che aumentano in prossimità di gare o prestazioni sportive particolari, proprio come la RUN FOR SLA Agrigento Venezia 2021. Questo evento è l’ultimo di una lunga serie che l’ultra runner inaugurò nel 1993, quando decise di percorrere il periplo del lago di Garda, che portò a termine in 17 ore e 43 minuti.