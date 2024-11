Gian Domenico Auricchio, il saluto del presidente della Camera di Commercio

MANTOVA L’insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, segna la fine di un percorso, quasi decennale, che ha messo a dura prova le nostre strutture che, pur dovendo fare i conti con i pesanti limiti imposti dalla situazione, hanno comunque saputo portare avanti con convinzione e determinazione il sostegno al mondo economico ed imprenditoriale dei rispettivi territori.

La costituzione, oggi, della Camera accorpata rappresenta uno straordinario punto di ripartenza: dopo Milano e Brescia la nostra Camera costituisce la terza struttura per dimensioni della Lombardia, una delle regioni più competitive del nostro Paese e dell’Europa. Solo per citare un dato ricordo che la Lombardia, con 163,6 miliardi nel 2023, è la prima regione italiana per export con un peso sul totale Italia del 26,5%. Un elevato contributo a tale risultato viene proprio dalle province del Sud della Lombardia, con quasi 20 miliardi esportati lo scorso anno e un aumento, nel complesso delle esportazioni tra il 2009 e il 2023, pari al 98%.

Dati incoraggianti e lusinghieri che esprimono tutte le potenzialità che potranno essere sviluppate e messe a frutto nei prossimi anni dal nuovo ente che oggi si costituisce e che sarà in grado di rappresentare con forza le ragioni delle imprese ed assicurare un importante contributo allo sviluppo economico e sociale e alla tenuta dell’occupazione dei territori accorpati.