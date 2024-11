San Benedetto Po, i Carabinieri sequestrano 50 grammi di cocaina

SAN BENEDETTO PO I Carabinieri della Stazione di San Benedetto Po nel corso della mattinata del 18 c.m. in un terreno incolto, nei pressi di un canale di bonifica, in agro della frazione Villa Garibaldi, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un involucro contenente 50 grammi di cocaina. In particolare, i Carabinieri venivano allertati da un cacciatore che, camminando lungo l’argine del canale, notava nascosto sotto delle foglie, spostate dal proprio cane da caccia, un recipiente in metallo. Incuriosito, prendeva il recipiente constatando che all’interno vi era un involucro contenente della sostanza bianca in pietra. Pertanto, sospettando che si trattasse di qualcosa di illecito, avvertiva i Carabinieri di San Benedetto Po che, giunti sul posto ed effettuato un accertamento speditivo tramite narcotest, appuravano essere cocaina. L’involucro con lo stupefacente veniva, pertanto, immediatamente sottoposto a sequestro a carico di ignoti e del fatto veniva informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.