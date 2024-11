Inaugurata ieri pomeriggio la rinnovata biblioteca di Villa Poma

VILLA POMA – La sede, come collocazione, è rimasta invariata; quello che è invece è cambiato è che il restyling completo cui è stata sottoposta ha riconsegnato alla comunità di Villa Poma, ma anche a tutto il territorio di Borgo Mantovano, una biblioteca nuova, ancora più funzionale e in grado di fungere da punto di riferimento per tutto il territorio del Comune nato dalla fusione tra Revere, Pieve di Coriano e, appunto, Villa Poma.

All’inaugurazione di ieri pomeriggio, che ha rappresentato anche una sorta di “open day” per conoscere da vicino gli ambienti della biblioteca e i servizi offerti, erano presenti sia il sindaco Alberto Borsari che la vice, nonché assessore alla cultura Mara Manzoli. Un investimento importante quello fatto sulla biblioteca – circa 30mila euro, interamente derivanti da fondi propri dell’ente comunale – ma che l’amministrazione ha ritenuto prioritario per ammodernare questo servizio.