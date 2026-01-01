Giovani federalisti, Palazzi e Bottani firmano l’Appello dei Sindaci per l’Europa

La Sezione mantovana della Gioventù Federalista Europea (GFE), nell’ultima settimana,

ha avuto l’onore di incontrare il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi e il Presidente della

Provincia di Mantova, il Sindaco di Curtatone Carlo Bottani, in occasione della firma

dell’“Appello dei Sindaci” promosso dal Movimento Federalista Europeo.

L’Appello sollecita la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e i Governi nazionali a

impegnarsi per una riforma del bilancio dell’Unione Europea, portandolo a dimensioni

adeguate a sostenere lo sviluppo dell’economia e delle società europee, rafforzando in

particolare le risorse destinate agli Enti Locali. Il documento chiede, inoltre, che tali risorse

siano rese autonome rispetto agli Stati membri, attribuendo all’UE adeguati poteri e

competenze, invitando i Capi di Stato e di Governo a procedere alla riforma dei Trattati

come stabilito dal voto del Parlamento Europeo del novembre 2023.

Per la Sezione mantovana della GFE, nata da poche settimane, si tratta di un risultato di

grande rilievo: in un tempo molto breve di attività, l’Associazione è già riuscita a portare

all’attenzione delle massime istituzioni locali del territorio un tema centrale per il futuro

dell’Europa, ottenendo l’adesione convinta di due figure di primo piano

dell’amministrazione mantovana. Un segnale concreto di come anche una realtà giovane,

se animata da idee chiare e impegno serio, possa contribuire al dibattito pubblico e

incidere sul piano istituzionale.

«Siamo particolarmente soddisfatti che il nostro invito sia stato accolto in modo trasversale

e da due importanti rappresentanti del territorio mantovano. Come giovani europeisti, non

possiamo che ringraziare i Sindaci che hanno già aderito e cogliere l’occasione per

invitare chiunque si senta vicino a questa causa a contattarci» – commentano Tommaso

SISSA (Segretario GFE Mantova), Francesco LIOTTA VIOLI (Tesoriere GFE Mantova),

Simone SEGNA (Presidente GFE Mantova), Sofia CAFFARRA (Vicepresidente GFE

Mantova), Francesco VIOLA e Pietro CASARI