Rugby Serie A – Gamboa: “Giovani protagonisti nei Caimani, questo è il futuro del Viadana”

Viadana I Caimani hanno chiuso il 2025 nel modo migliore: successo allo Zaffanella contro il Villorba e dieci punti in classifica, nonostante la penalizzazione (-4) per l’assenza dell’Under 14. Un avvio complicato, dunque, ma la squadra rivierasca ha saputo rimettersi in corsa con carattere e qualità. Alla ripresa del campionato, domenica 11 gennaio, i Caimani faranno visita al Valpolicella, avanti di sole tre lunghezze: uno scontro diretto importante per iniziare il 2026 con il piede giusto e confermare la crescita vista nelle ultime uscite. La collaborazione con la prima squadra resta uno dei punti cardine del progetto tecnico. Alcuni giovani hanno trovato spazio in Coppa Italia, e per Bussaglia e Zaridze è arrivata anche la soddisfazione di alcune presenze in Serie A Elite: esperienze preziose che alzano il livello del gruppo. «Sono molto contento – sottolinea il gm Ulises Gamboa -. Lo staff sta lavorando in modo integrato tra prima squadra e Caimani: tanti giovani hanno avuto l’occasione di mettersi in mostra, qualcuno è sceso in campo anche in Serie A Elite. La nostra prima risorsa per la prima squadra sono proprio i Caimani e sono soddisfatto del percorso». Colledan, Maestri, Simonini, Broccio, Bussaglia, lo stesso Gamboa jr: tanti nomi che rappresentano il presente e il futuro del club.