Capodanno sicuro, in campo sotto la regia della Polizia tutte le forze dell’ordine

MANTOVA Hanno funzionato al meglio i servizi di ordine pubblico messi a punto dalla Questura in occasione dei festeggiamenti di fine anno in piazza Sordello e lungolago Gonzaga. La macchina operativa, composta dalle varie figure Istituzionali e non, ha lavorato per la gestione dell’intero evento in stretta sinergia e sotto la costante e attenta direzione della Polizia di Stato, consentendo al numeroso pubblico presente di vivere i festeggiamenti in un clima di serenità e spensieratezza. Attenta anche l’attività di vigilanza e controllo del territorio con l’impiego di pattuglie delle volanti e personale in abiti civili, misure messe in atto per prevenire l’eventuale commissione di reati ed intercettare per tempo possibili azioni o condotte scellerate potenzialmente pericolose per la sicurezza dei cittadini. Tali servizi a suo tempo deliberati in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica hanno visto l’impiego di tutte le Forze dell’Ordine già dai giorni scorsi. Un ringraziamento particolare va anche alla cittadinanza che ha dimostrato grande senso di responsabilità e rispetto per il lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, Polizia Locale e da tutti gli operatori che si sono adoperati per il buon andamento della manifestazione in piazza e in occasione degli spostamenti nella zona del lungolago interessata dallo spettacolo pirotecnico