Gp Nuvolari al via, l’eredità del Campione

MANTOVA Il Gran Premio Nuvolari, evento mondiale, nasce per ricordare le inimitabili gesta del Campione.

All’indomani della scomparsa di Nivola, sono i suoi estimatori, ai vertici della Mille Miglia con il sostegno degli amici mantovani, che concretizzano l’idea di realizzare una gara speciale da inserire nella parte finale della competizione più famosa del mondo. Nasce così la corsa dedicata a Tazio, denominata “Gran Premio Nuvolari”.

La Mille Miglia negli Anni ’50 è all’apice della sua fama. I più veloci e celebrati piloti del tempo, sul tracciato conclusivo della grande corsa, spingono ancora di più sul “chiodo” per vincere il Gran Premio di Tazio, sfida unica per sentirsi più grandi. Per gli assi in campo, la sfida nella sfida, sulle strade da Cremona, Mantova, Brescia, diventa la pista ideale per scatenarsi e dal 1954 al 1957, Alberto Ascari, Stirling Moss, Eugenio Castellotti e Olivier Gendebien “volano”, transitando di fronte al Mausoleo del Campione, scomparso nell’agosto 1953.

Queste quattro edizioni sono una pietra miliare, nelle tante e irripetibili gesta della storia dell’automobilismo sportivo mondiale. Il pilota belga Gendebien, proveniente da Cremona, fiancheggia il Cimitero Monumentale di Mantova dove è posto il Mausoleo di Tazio, spinge al massimo sua Ferrari quasi a voler far sentire il rombo del motore al suo maestro. La sfida dei suoi allievi, che ne seguono le orme, è vibrante.

La corsa del ‘57 si chiude tragicamente in particolare modo per il territorio mantovano. Dopo alcuni decenni, ritorna il Gran Premio Nuvolari nella nuova versione di regolarità per auto d’epoca. Le gesta del Campione non sono mai cadute nell’oblio, perché nessuno come lui è stato popolare, acclamato e travolgente: la sua storia è leggenda sempre viva in tutti continenti.

Dagli Anni ‘90, anno dopo anno a fine estate, si corre il Gran Premio intitolato a Nuvolari. Da tutte le latitudini arrivano piloti e appassionati con le loro auto storiche, veri gioielli testimoni della storia e dell’evoluzione delle quattro ruote.

Mantova, in questi giorni, durante la corsa intitolata a Tazio Nuvolari, diviene la capitale mondiale dell’automobilismo storico. Al mondo, la città offre i suoi capolavori artistici e architettonici, che fanno da quinta scenica alla gara, mentre gli echi delle inimitabili gesta di Tazio risuonano nella mente di tutti partecipanti.

Attilio Facconi