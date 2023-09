Carambola in via Brescia: due auto volano nel fosso. Ferite entrambe le conducenti

MANTOVA Ha perso il controllo della sua auto invadendo la corsia opposta di marcia e scontrandosi con un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. È di due donne ferite, fortunatamente in modo non grave, il bilancio di un incidente avvenuto ieri poco dopo le 17 a Gambarara in via Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Mantova, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge, la conducente di una Ypsilon 10, una 59enne di Curtatone che viaggiava lungo via Brescia in direzione di Marmirolo, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe sbandato sulla propria sinistra finendo per strisciare contro la fiancata di una Peugeot 208 condotta da una 52enne di Marmirolo che viaggiava nella direzione opposta. L’urto non era particolarmente violento, visto che i due mezzi strisciavano con le fiancate l’uno contro l’altro, ma era sufficiente a fare perdere il controllo a entrambe le conducenti, che finivano nel fossato a lato della carreggiata. Sul posto si portavano le ambulanze della Croce Verde e di Porto Emergenza che estraevano le due donne dall’abitacolo delle loro autovetture le portavano poi in pronto soccorso a Mantova per accertamenti. Nel tratto interessato dall’incidente, avvenuto nei pressi della sede di Taku Boutique il traffico è stato regolato a senso unico alternato per circa mezz’ora.