PARMA Sarà al riparo del Forte Verdi, la Yurta di Peppino, la tenda colorata allestita in Piazzale Picelli a Parma, ad ospitare gli incontri di A tu per tu col Maestro, direttori e registi in dialogo con giornalisti e musicologi, per scoprire come hanno portato al debutto le opere in programma al Festival Verdi.

Alessandro Cammarano dialogherà con Francesco Lanzillotta e Pier Luigi Pizzi su I Lombardi alla prima Crociata sabato 16 settembre 2023 alle ore 11.00, mentre Angelo Foletto incontrerà Francesco Ivan Ciampa e Davide Livermore sul Trovatore domenica 17 settembre 2023 ore 11.00. A Busseto, al Museo Casa Barezzi, domenica 17 settembre 2023 ore 21.00 Francesco Izzo dialoga con Alessandro Palumbo e Manuel Renga su Falstaff. Tutto nel mondo è burla, nell’incontro realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Verdi