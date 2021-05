Dopo due anni torna a Mantova il cinema all’aperto. Forse

MANTOVA – Due anni senza il tradizionale cinema all’aperto, ma finalmente le cose sembra si stiano muovendo nella direzione giusta. Quantomeno l’amministrazione comunale sta muovendo le procedure per sondare possibili manifestazioni di interesse. Un primo bando è andato comprensibilmente a vuoto, dal momento che non erano note le misure precauzionali e sanitarie dettate dalla pandemia, ma ieri la stessa amministrazione ha rilanciato l’offerta per potere aprire la sala “en plen aire” nell’area cortiva del Palazzo San Sebastiano.

La rassegna ipotizzata avrà luogo per almeno cinque sere la settimana (salvo maltempo), dalle 21.30 alle 24, indicativamente tra il 20 giugno e il 30 agosto (salvo coprifuoco).

Il programma delle proiezioni dovrà comprendere titoli e film usciti nei 2 anni precedenti e dell’anno in corso rispetto all’anno in cui si svolge la rassegna, comprese prime visioni. La rassegna delle proiezioni dovrà poi comprendere almeno 2 iniziative culturali collaterali di interesse cinematografico studiate e proposte in esclusiva per il Comune di Mantova quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri di presentazione con la presenza di critici, autori, registi o attori o documentari-video di approfondimento culturali. Insomma, un impegno non solo di evasione, ma strettamente collegato con il programma culturale assunto da via Roma.

La ditta appaltatrice richiederà le necessaria licenza di agibilità dell’area e di pubblica sicurezza, predisporrà idoneo piano di sicurezza e sanitario, allestirà il cortile per un massimo di 200 posti a sedere e nel rispetto delle linee guida in relazione all’emergenza sanitaria.

Il valore dell’appalto è di 50mila euro più Iva, e il Comune dal canto suo concederà a titolo gratuito l’utilizzo dello spazio cortivo del palazzo gonzaghesco di largo 24 Maggio, , nonché dei servizi igienici adiacenti, e di un locale in cui posizionare la macchina di proiezione.