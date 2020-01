Tennis tavolo – La Marino Allestimenti Asola è ripartita col piede giusto

Asola Prima giornata di ritorno dei campionati regionali e doppia vittoria delle formazioni della Marino Allestimenti Asola.

Nel campionato maschile di C2, roboante vittoria della squadra asolana per 7-0 contro i malcapitati bresciani del TT Benaco, grazie ai due punti conquistati dai giovani Manuel Gaboardi (doppio 3/1 sui fratelli Vanzani), da Nicola Storti (3/0 su Filippi e 3/1 su Mauro Vanzani) e da Laurentiu Capra (doppio 3/0 su Filippi e Fabrizio Vanzani), cui va aggiunto il primo punto conquistato dal doppio Capra-Gaboardi tuttora imbattuti. Senza storia l’incontro come testimonia il punteggio e terzo posto in classifica consolidato.

Nel campionato D3 regionale, vittoria di misura per la formazione asolana che ha battuto per 4/3 il Castel Goffredo Young in uno dei tanti derby di questo girone. Grazie ai due punti di Alexdrandu Moriaru (vittorie per 3/1 contro Baroni e per 3/0 contro Zanzarzi), al punto di Davide Ettori sullo stesso Zanzarzi per 3/0 e al punto iniziale del doppio Moriaru/Ettori, la squadra asolana ha fatto suo l’incontro contro la giovane formazione castellana che tuttavia non ha mai mollato, dando filo da torcere ai più esperti avversari. Anche qui terzo posto confermato in classifica.

Giornata di riposo per la formazione maschile di D2.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Donato Radice e dal tecnico Capra per le vittorie conseguite al termine di questi incontri.