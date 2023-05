Tentata rapina di Castelbelforte, convalidati gli arresti dei due banditi catturati

MANTOVA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, hanno tratto in arresto due dei quattro malviventi ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del tentativo di rapina ai danni della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, sita in via Guglielmo Marconi di Castelbelforte. Nella mattinata dell’8 maggio scorso tre malviventi, con volto travisato e guanti calzati, facevano accesso alla filiale MPS di Castelbelforte e, dopo aver raccolto in una stanza i tre dipendenti e i tre clienti al momento presenti, intimavano alla responsabile della filiale di avviare la procedura per l’apertura della cassaforte e del bancomat. Nel frattempo, scattato l’allarme, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Mantova faceva convergere sul posto le pattuglie presenti sul territorio e personale del Nucleo Operativo e Radiomobile per l’immediato avvio delle indagini del caso. Il tempestivo intervento dei militari sventava la rapina. I malviventi, avvisati da un complice all’esterno del sopraggiungere dei Carabinieri, si davano a precipitosa fuga a piedi. Le ricerche dei malviventi da parte dei Carabinieri proseguivano ininterrottamente in tutta la zona mentre, nel frattempo, gli investigatori dell’Arma acquisivano tutti gli elementi utili alla loro identificazione. Qualche ora dopo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile riuscivano a bloccare due dei quattro presunti autori, un ventunenne ed un 61enne originari di Catania, rintracciati in loc. Ghisiolo di San Giorgio Bigarello, i quali avevano ancora indosso alcuni capi di abbigliamento, con segni peculiari, che portavano durante il tentativo di rapina. I due venivano condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri cittadina di via Chiassi dove, dopo tutte le verifiche del caso e le formalità di rito, venivano dichiarati in arresto per il reato di tentata rapina aggravata e, successivamente, associati alla casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, immediatamente informata dei fatti, richiedeva la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. Nella mattinata odierna, all’esito della relativa udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale ha convalidato l’arresto dei due, disponendo per il 61enne la misura della custodia in carcere e per il 21enne quella degli arresti domiciliari.