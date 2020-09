Truffa on line: tentativo sventato e tre persone denunciate dai carabinieri

ASOLA Ennesimo tentativo di truffa on line ai danni di una donna, fortunatamente non andato a buon fine.La vicenda risale a circa due mesi fa quanto la vittima, una 45enne residente nell’alto mantovano, riceve una comunicazione “esca” su facebook, poi seguita anche da una telefonata, con la quale i fantomaticidipendenti della banca la informavano di un tentativo di prelievo fraudolento dal suo C/Cchepoteva essere impedito solo se avesse comunicato le coordinate bancarie. La donna, ingenuamente, convinta probabilmente anche dal linguaggio persuasivo utilizzato dall’interlocutore,comunicavale coordinate. Pochi minuti dopo, preoccupata, veniva però assalita dai dubbi per quanto accaduto e chiamavaimmediatamente la banca per capire se fosse veritiero il tentativo di accesso che le avevano poco prima comunicato.La banca la informava che non vi era stato alcun accesso abusivo e che quindi si trattava di una truffa. La donna veniva comunque tranquillizzata in quanto la tempestiva chiamata e la conseguente procedura avviata per bloccare il conto corrente non aveva permesso ai malviventi di portare a compimento l’azione delittuosa.I Carabinieri della Stazione di Asola,a conclusione delle complesse indagini e accertamenti tecnici avviati a seguito della denuncia presentata dalla vittima,sono riusciti a smascherare i tre individuiresponsabili della tentata truffa: I.M. 27enne e E.D., 31enne, italiani e K.S.I.S., 25enne, bengalese, tutti residenti nella provincia di Napoli, deferiti in stato di libertàalla Procura presso il Tribunale di Mantovaper il reato di tentata truffa in concorso. L’attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri sul tema delle truffeè sempre molto alta. Come oramai avviene da alcuni anni, nell’ambito dell’iniziativa “ASCOLTO –ASCOLTIAMOCI” , tutti i Comandanti di Stazione sono particolarmente impegnati negli incontri con la cittadinanzaal fine di illustrare la problematica delle truffeche spesso vede coinvolte soprattutto le persone anziane o appartenenti alle fasce più deboli.