Il 9 marzo sciopero dei lavoratori pubblici e privati

MANTOVA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO “L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di base ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche, in programma per il 9 marzo. Lo sciopero è previsto a livello nazionale in tutti i settori lavorativi, pubblici, privati e cooperative riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili, ovvero i servizi minimi essenziali in osservanza delle regolamentazioni di settore”.