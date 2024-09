Il bel lavoro: convegno di Confcommercio sul tema del ricambio generazionale

MANTOVA Lunedì prossimo 16 settembre alle 17, la sede di Confcommercio Mantova in via Londra 2, a Porto Mantovano, ospiterà un importante incontro rivolto agli imprenditori titolari delle Imprese Storiche Mantova (Ism), gruppo aderente a Confcommercio, e a coloro che hanno fondato o dato continuità all’azienda. Intitolato Il Bel Lavoro: Costruire Ponti tra Generazioni nel Mondo del Lavoro, il convegno punterà i riflettori sul delicato tema del ricambio generazionale. Interverranno Antonella Vecchi, autrice del libro fotografico e saggio sul benessere lavorativo Il Bel lavoro; e Claudio Manca, esperto in passaggio generazionale. Durante il pomeriggio verrà illustrato il libro con un Focus su come preparare le generazioni a condividere un cammino in cui vengano accettate le differenze. È prevista una sessione di Q&A per favorire il dialogo. Fine lavori alle 18.30 con un aperitivo in terrazza.