Evasione dai domiciliari: imputato non colpevole

POMPONESCO Era accusato di evasione dai domiciliari ma alla fine è stato assolto perché il fatto non sussiste. A processo per un fatto che risale a due anni fa è finito un pregiudicato attualmente in carcere a Parma per altre vicende. Durante un controllo dei carabinieri del 16 giugno 2022, l’imputato, che all’epoca era agli arresti domiciliari a Pomponesco, non era stato trovato in casa. Ieri si è tenuta la discussione del processo. Il Pm ha chiesto una condanna a un anno e 5 mesi. Il giudice ha però accolto la richiesta di assoluzione della difesa.