Basket serie A2 m – La Staff cede anche a Chiusi: secondo stop di fila

Chiusi Ancora un finale amaro per la Staff Mantova. Chiusi vince per 62–59 e raggiunge gli Stings a quota 8 punti in classifica.

Umana Chiusi – Staff Mantova 62–59 (18–15, 15–19, 13–12, 16–13)

Umana Chiusi: Bolpin 15 (2/3, 3/7), Utomi 10 (3/7, 1/4), Medford 10 (3/11, 0/5), Raffaelli 9 (3/4, 0/1),

Bozzetto 8 (4/9, 0/0), Martini 8 (4/8, 0/1), Candotto 2 (1/3, 0/1), Porfilio 0 (0/1, 0/0), Cavalloro ne,

Braccagni ne. Coach: Bassi.

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Utomi 7) – Assist: 11 (Bolpin, Raffaelli, Bozzetto 3)

Staff Mantova: Miles 11 (2/5, 1/5), Veronesi 10 (3/5, 0/5), Ross 8 (4/14, 0/1), Morgillo 8 (3/3, 0/1),

Cortese 7 (0/2, 1/6), Criconia 6 (0/2, 2/2), Janelidze 6 (3/4, 0/3), Thioune 2 (1/2, 0/0), Palermo 1 (0/2,

0/1), Calzavara ne. Coach: Valli.

Tiri liberi: 15 / 16 – Rimbalzi: 43 11 + 32 (Ross 20) – Assist: 13 (Palermo 3)

Arbitri: Tirozzi, De Biase e Calella