Controlli anti-droga: i carabinieri denunciano due spacciatori

MANTOVA – Uno l’hanno trovato con 9 grammi di cocaina in tasca mentre andava in giro a consegnare pizze, l’altro invece è stato individuato dai messaggio che scambiava con un cliente. Il primo è un 28enne napoletano residente a Borgo Virgilio; l’altro è un 23enne mantovano residente a San Giorgio Bigarello; entrambi sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Compagnia di Mantova che hanno eseguito una serie di controlli anti-droga in questi primi tre gironi di maggio, nel cui bilancio vanno messi anche otto assuntori di stupefacenti segnalati alla prefettura cittadina. Alcuni di questi otto consumatori di droghe, per lo più hashish e marijuana ma in due casi anche cocaina e eroina, quando sono stati fermati dai carabinieri hanno giustificato il fatto di essere in giro nonostante i divieti da decreto del governo, per motivi di assoluta urgenza e di salute tra i quali l’acquisto di sostanze stupefacenti; il che ha comportato per loro anche la sanzione prevista per la mancata osservanza di un provvedimento dell’autorità. Gli otto consumatori, tutti italiani e residenti nella Grande Mantova, appartengono alla fascia di età tra i 20 ed i 30 anni. Con questi controlli i carabinieri fanno capire che nemmeno in questo periodo è stata abbassata la guardia riguardo ai reati di droga e questo varrà ancora di più per la fase 2 che inizia oggi.