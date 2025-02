Il Comune di Mantova sbarca su WhatsApp e Instagram

MANTOVA Il Comune di Mantova amplia i propri canali di comunicazione digitale per essere sempre più vicino ai cittadini. Da mercoledì 19 febbraio sono attivi il canale WhatsApp ufficiale, Telegram e il nuovo profilo Instagram dedicato alle attività istituzionali.

Il canale WhatsApp è uno no strumento diretto e immediato per ricevere sullo smartphone informazioni utili, notizie e aggiornamenti su servizi, eventi, viabilità, cantieri e avvisi importanti. L’obiettivo è garantire una comunicazione tempestiva e accessibile. Il servizio, rivolto a chi è dotato di smartphone e utilizza le applicazioni gratuite WhatsApp e Telegram. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, in modo che nessun utente possa vedere i contatti altrui.

I link per accedere direttamente ai canali ed effettuare l’iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.mantova.it, in homepage, e sui profili social.

Per iscriversi, in maniera totalmente gratuita, e ricevere tutti gli aggiornamenti, basta cliccare su “iscriviti” e, per attivare le notifiche, sulla campanella barrata.

È attivo anche il nuovo profilo Instagram istituzionale @comunemantova dedicato a iniziative, cantieri, servizi e attività per i cittadini.

Il nuovo account si affianca alla pagina già esistente “Mantova città d’arte e di cultura”, che continuerà a promuovere Mantova come destinazione turistica e culturale, valorizzando il patrimonio storico, artistico e gli eventi della città.

Con queste nuove piattaforme, oltre al sito Internet istituzionale, il Comune di Mantova rafforza il proprio impegno per una comunicazione più moderna, trasparente e vicina ai cittadini.