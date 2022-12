Terre dei Gonzaga rinnova il Consiglio di Amministrazione, da domani sedi aperte

SUZZARESE – È arrivato il momento di rinnovare il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po. Per votare, i contribuenti avranno a disposizione diverse sedi con i medesimi orari, dalle 9.30 alle 16.30: domani il seggio sarà allestito presso la Sala civica del Comune di Pegognaga, in Piazza Matteotti 1. A seguire, le operazioni di voto riprenderanno lunedì 5 dicembre a Luzzara, in Sala consiliare, proseguiranno martedì 6 dicembre a San Benedetto Po, sempre in Sala consiliare, e termineranno nella giornata di mercoledì 7 dicembre nella sede del Consorzio a Mantova, in Via Spagnoli 5. Tutti gli elettori sono abilitati a votare in uno qualsiasi dei seggi. Per tutte le informazioni sugli aventi diritto al voto, le sedi e gli orari, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet del consorzio.