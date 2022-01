Il gruppo Ultras Mantova 1975 Curva Te lancia una raccolta fondi per bimbi nefropatici in memoria del “piccolo guerriero” Francesco

MANTOVA Bellissima e lodevole iniziativa quella del gruppo Ultras Mantova 1975 Curva Te, che hanno deciso di aderire alla raccolta fondi per l’Associazione Bambino Nefropatico di Milano a seguito della notizia della morte del piccolo Francesco Consoli, che a soli sette mesi ha dovuto arrendersi a una malattia ai reni che purtroppo non gli ha dato scampo. “Veniamo a conoscenza della prematura scomparsa del piccolo Francesco Consoli che, a soli sette mesi, si è dovuto arrendere alla malattia – scrivono i tifosi biancorossi -. Ci stringiamo in un forte abbraccio, in questo momento di grande dolore, a mamma Ilaria e papà Nicola che in passato ha vestito anche la maglia del nostro amato Mantova. Vogliamo unirci all’invito dei genitori chiedendo, a chi vorrà, di effettuare una donazione all’Associazione Bambino Nefropatico di Milano: Iban IT68S0569601600000001127X93 (Banca Popolare di Sondrio) Ultras Mantova 1975 – Curva Te”.