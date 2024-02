Il mantovano Paolo Sartori nuovo questore di Bolzano

MANTOVA – Il mantovano Paolo Sartori, 62 anni, è il nuovo questore della Provincia autonoma di Bolzano: assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal prossimo 1° marzo. Laureato in Giurisprudenza, nato e cresciuto nel capoluogo virgiliano, Sartori è stato questore di Mantova dal 1° settembre 2018 al febbraio 2022, distinguendosi in particolare nella lotta a microcriminalità, prostituzione, spaccio e immigrazione irregolare. Recentemente aveva ricoperto per quasi due anni il ruolo di questore di Vicenza, mentre nel novembre scorso era stato nominato dal Consiglio dei Ministri dirigente generale di Pubblica Sicurezza. Nell’arco della sua lunga carriera Sartori si è inoltre distinto anche per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo nei Paesi dell’Est Europa e del Centro America. Ora l’incarico a Bolzano, città vicina a Trento dove, negli anni ‘90, aveva ottenuto i primi importanti risultati di servizio a capo della Squadra Mobile.